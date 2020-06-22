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Крушение Boeing. Иран отправит самописцы, но не в Украину

Крушение Boeing. Иран отправит самописцы, но не в Украину - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
22.06.2020, 18:31

В Иране говорят, что решили вопрос передачи самописцев

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Иран отправит черный ящик сбитого в январе этого года пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ во Францию ​​в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Об этом Зариф заявили во время телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщили в иранском Министерстве иностранных дел.

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Зариф отметил, что бортовой регистратор отправят во Францию для считывания информации в ближайшее время.

Министр иностранных дел Ирана также уведомил своего канадского коллегу о том, что Иран проинформировал Украину о готовности решать юридические вопросы и порядок выплаты компенсации семьям погибших пассажиров.

Наталия Софиенко
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Иран франция мау Boeing 737 черный ящик
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