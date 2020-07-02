Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы Boeing МАУ - СМИ

Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы Boeing МАУ - СМИ - Фото
Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)
02.07.2020, 18:50

О каких именно суммах компенсаций идет речь, пока неизвестно

Швеция заявила, что Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших в сбитом иранскими военными Boeing 737 МАУ. Об этом сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба, компенсации ближайшим родственникам жертв", - заявила в четверг министр иностранных дел Швеции Энн Линде, передает Al Jazeera.

Линде сказала, что соглашение было достигнуто после переговоров с Ираном и другими странами, гражданами которых были жертвы катастрофы.

О каких именно суммах идет речь, шведский министр не уточнила, но отметила, что "нет сомнений" в выполнении Ираном своих обязательств.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 22 июня Иран заявил, что передаст черные ящики во Францию ​​в ближайшие несколько дней.
  • 26 июня французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что техническая работа над черными ящиками Boeing-737 МАУ начнется в конце июля.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Иран мау boeing
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 