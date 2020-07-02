Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы Boeing МАУ - СМИ

Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Швеция заявила, что Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших в сбитом иранскими военными Boeing 737 МАУ. Об этом сообщает AFP.

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"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба, компенсации ближайшим родственникам жертв", - заявила в четверг министр иностранных дел Швеции Энн Линде, передает Al Jazeera.

Линде сказала, что соглашение было достигнуто после переговоров с Ираном и другими странами, гражданами которых были жертвы катастрофы.

О каких именно суммах идет речь, шведский министр не уточнила, но отметила, что "нет сомнений" в выполнении Ираном своих обязательств.