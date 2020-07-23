Во Франции закончили расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ
Данные расшифрованы успешно, несмотря на внешние повреждения самописцев, сказал замглавы МИД Евгений Енин
Во Франции закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном в январе этого года пассажирского самолета Boeing 737-800 NG рейса PS 752 авиакомпании МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Громадське радио.
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"Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.
Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - отметил Енин.
В Twitter Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации также сообщили, что анализ данных бортовых самописцев завершен.
(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E— BEA (@BEA_Aero) July 23, 2020
- 8 января недалеко от международного аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 NG рейса PS 752, погибли все пассажиры - 176 человек.
- 11 января Иран, спустя трое суток отрицаний, признал, что "непреднамеренно" сбил самолет и предложил семьям погибших компенсацию по $80 000. Украинская сторона заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 8 июля Иран отказался вести переговоры о компенсациях, а 14 июля - передумал.
- 19 июля Иран передал "черные ящики" со сбитого Boeing 737-800 NG Франции для расшифровки данных.
- 20 июля французским специалистам из BEA удалось успешно загрузить данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
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