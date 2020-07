Во Франции закончили расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

Во Франции закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном в январе этого года пассажирского самолета Boeing 737-800 NG рейса PS 752 авиакомпании МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Громадське радио.

"Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.

Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - отметил Енин.

В Twitter Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации также сообщили, что анализ данных бортовых самописцев завершен.

