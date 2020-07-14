Сбитый Boeing. Иран наконец согласился на переговоры о компенсациях – МИД

Иранская сторона готова прибыть в Украину на переговоры по выплате компенсаций за сбитый Boeing 737 МАУ с 20 по 30 июля

Иран согласился на переговоры о выплате компенсаций по делу о сбитом иранскими военными Boeing 737 МАУ. Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Иранская сторона выразила готовность прибыть на переговоры о выплате компенсаций в Украину в период с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начала процесса", - сказал он.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

Иран отказывается от предложения Украины о переговорах по выплате компенсаций. 8 июля в МИД сообщили , что

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Марк Сировой

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