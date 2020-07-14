Крушение Boeing МАУ. Украина не верит в версию о человеческой ошибке - Кулеба
Причины катастрофы самолета МАУ в Иране должны быть установлены международными экспертами, отметили в МИД
Украина не согласна с версией Ирана о сбитии самолета МАУ под Тегераном вследствие человеческой ошибки. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране. А причины катастрофы "должны быть установлены международными экспертами".
"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.
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