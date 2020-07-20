Данные с бортового самописца сбитого самолета МАУ успешно загрузили: фото
20.07.2020, 20:10
Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)
Полученную информацию передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана
Во Франции специалистам из BEA удалось успешно загрузить данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ. Об этом сообщает в Twitter французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).
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Отметили, что загружены все данные, в том числе о моменте попадания ракеты, с одного из двух ящиков, а именно CVR (он отвечает за записи разговоров в кабине пилотов). Сообщается, что полученную информацию передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.
- 8 января недалеко от международного аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 NG рейса PS 752, погибли все пассажиры - 176 человек.
- 11 января Иран, спустя трое суток отрицаний, признал, что "непреднамеренно" сбил самолет и предложил семьям погибших компенсацию по $80 000. Украинская сторона заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 8 июля Иран отказался вести переговоры о компенсациях, а 14 июля - передумал.
- 19 июля Иран передал "черные ящики" со сбитого Boeing 737-800 NG Франции для расшифровки данных.
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