Данные с бортового самописца сбитого самолета МАУ успешно загрузили: фото

Полученную информацию передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана

Во Франции специалистам из BEA удалось успешно загрузить данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ. Об этом сообщает в Twitter французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отметили, что загружены все данные, в том числе о моменте попадания ракеты, с одного из двух ящиков, а именно CVR (он отвечает за записи разговоров в кабине пилотов). Сообщается, что полученную информацию передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.