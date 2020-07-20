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Данные с бортового самописца сбитого самолета МАУ успешно загрузили: фото

20.07.2020, 20:10
Данные с бортового самописца сбитого самолета МАУ успешно загрузили: фото - Фото
Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Полученную информацию передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана

Во Франции специалистам из BEA удалось успешно загрузить данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ. Об этом сообщает в Twitter французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

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Отметили, что загружены все данные, в том числе о моменте попадания ракеты, с одного из двух ящиков, а именно CVR (он отвечает за записи разговоров в кабине пилотов). Сообщается, что полученную информацию передали в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

Черный ящик сбитого Boeing (Фото: BEA)

Черный ящик сбитого Boeing (Фото: BEA)

Черный ящик сбитого Boeing (Фото: BEA)

Считывание информации с черного ящика сбитого Boeing (Фото: BEA)
Наталия Медведева
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