Сбитый Boeing. Иран заявил, что передал черный ящик Франции для расшифровки - АР

Информация якобы поступила от помощника главы МИД Ирана, однако на самом сайте иранского министерства внутренних дел таких данных нет

Иран заявил, что передал "черные ящики" со сбитого им украинского самолета Boeing 737-800 NG Франции для расшифровки данных, которая должна состояться в понедельник, сообщает АР со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство.

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В частности, цитируется помощник министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, по словам которого бортовые самописцы самолета были отправлены в Париж еще в пятницу, 17 июля, в сопровождении гражданской авиации и представителей судебных органов.

В сообщении не уточняется, почему ящики были отправлены именно во Францию. Более того, на официальном сайте самого Министерства иностранных дел Ирана какая-либо информацию о передаче "черных ящиков" со сбитого Boeing Франции или другой стране отсутствует.

Дарья Мостовая

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