Associated Press: Украина производит по одной дальнобойной ракете "Фламинго" ежедневно

Украинская компания Fire Point производит по меньшей мере одну крылатую ракету "Фламинго" в день. Об этом сообщила руководитель производства Ирина Терех изданию Associated Press.

По словам Терех, сейчас Fire Point производит примерно один "Фламинго" в день, а к октябрю планирует увеличить производство до семи ракет ежедневно.

"Мы готовимся к большей, гораздо более страшной войне", – сказала Терех, выразив скепсис относительно готовности России согласиться на настоящий мир, несмотря на дипломатические усилия президента Владимира Зеленского и украинских чиновников.

Как сообщили независимые эксперты, в этом году компания завершила испытания первой крылатой ракеты FP-5. По их оценкам, она способна преодолевать расстояние до 3000 км и поражать цель с точностью до 14 метров.

FP-5 может доставлять боеголовку массой 1150 кг, что делает ее одной из самых больших ракет в мире.

Из-за заводской ошибки первые образцы ракеты имели розовую окраску, поэтому их назвали "Фламинго". Это название закрепилось.

21 августа Зеленский заявил, что в конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". По словам главы государства, эта ракета "самая успешная, которая у нас есть".

Ракеты "Фламинго" (Фото: apnews.com)