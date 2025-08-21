Associated Press: Украина производит по одной дальнобойной ракете "Фламинго" ежедневно
Украинская компания Fire Point производит по меньшей мере одну крылатую ракету "Фламинго" в день. Об этом сообщила руководитель производства Ирина Терех изданию Associated Press.
По словам Терех, сейчас Fire Point производит примерно один "Фламинго" в день, а к октябрю планирует увеличить производство до семи ракет ежедневно.
"Мы готовимся к большей, гораздо более страшной войне", – сказала Терех, выразив скепсис относительно готовности России согласиться на настоящий мир, несмотря на дипломатические усилия президента Владимира Зеленского и украинских чиновников.
Как сообщили независимые эксперты, в этом году компания завершила испытания первой крылатой ракеты FP-5. По их оценкам, она способна преодолевать расстояние до 3000 км и поражать цель с точностью до 14 метров.
FP-5 может доставлять боеголовку массой 1150 кг, что делает ее одной из самых больших ракет в мире.
Из-за заводской ошибки первые образцы ракеты имели розовую окраску, поэтому их назвали "Фламинго". Это название закрепилось.
21 августа Зеленский заявил, что в конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". По словам главы государства, эта ракета "самая успешная, которая у нас есть".
- В конце июля министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина "очень близка" к получению на вооружение баллистики собственного производства.
- 18 августа Шмыгаль подтвердил существование дальнобойной ракеты "Фламинго" во время презентации программы действий правительства.
