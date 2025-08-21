Украина будет массово производить дальнобойные ракеты "Фламинго" до конца года – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net

По словам главы государства, уже прошли испытания ракеты "Фламинго"

"И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 000 километров, это важно", – отметил президент.

Президент отметил, что не может раскрывать детали относительно ракетной программы до тех пор, пока Украина не будет иметь сотен ракет для применения.

"К декабрю у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Нужно смотреть на успех в испытании, нужно смотреть на финансирование этой программы", – отметил Зеленский.

17 августа фотокорреспондент агентства The Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал сообщение в Facebook о новой украинской ракете "Фламинго".

Он добавил фото из цеха одной из украинских оборонных компаний Fire Point, расположенной "в неизвестном месте" на территории страны.

Профильный ресурс Defense Express утверждалочто "Фламинго" "с огромной вероятностью" является крылатой ракетой FP-5 от оружейной компании Milanion Group из Объединенных Арабских Эмиратов, презентованной еще в начале февраля 2025-го.

Это вооружение имеет следующие заявленные характеристики:

→ дальность: 3000 км;

→ вес боевой части: 1 тонна;

→ максимальный взлетный вес: 6 тонн;

→ время в воздухе: более 4 часов;

→ максимальная скорость: 950 км/ч;

→ крейсерская скорость: 850-900 км/ч;

→ размах крыла: 6 метров.