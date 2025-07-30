Шмыгаль об украинской баллистике: Мы очень близки, но больше ничего не могу сказать
Украина "очень близка" к получению на вооружение баллистической ракеты собственного производства, сообщил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль, отказавшись предоставить другие детали. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе британского BBC News.
Журналист отметил, что, на сколько ему известно, на баллистическую программу выделялись "значительные финансы", и спросил, когда украинцы увидят отечественные баллистические ракеты и регулярное их применение по целям в России.
"Президент уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу", – ответил Шмыгаль.
Впервые о том, что украинская баллистика "Сапсан" запускается в серийное производство, в июне в статье для LIGA.net сообщил военный аналитик Валентин Бадрак.
Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что ведется работа над запуском "Сапсана" в серию. С тех пор официально других деталей об этом вооружении не сообщали.
Украине нужна баллистика, поскольку она менее уязвима для систем противовоздушной обороны РФ, чем крылатые ракеты.
- "Сапсан" – многолетний долгострой, о реанимации его разработки Минобороны объявило в 2021-м. По данным Бадрака, в середине мая 2025 года состоялось первое успешное боевой испытания "Сапсана" – украинские защитники уничтожили российский военный объект на расстоянии почти 300 километров. До этого, в августе 2024-го, Зеленский сообщал об испытании первой созданной баллистической ракеты.
Также Бадрак заявлял, что "Сапсан" во время испытаний в июле 2024 года показал скорость в 5,2 маха. Если сравнивать, эта ракета быстрее американских ATACMS и ближе к российским "Искандерам".
- Заявленная дальность "Сапсана" – до 500 км. Расстояние от украинской границы до Москвы – более 400 км. На вопрос, долетит ли эта баллистика до российской столицы, руководитель ОП заявлял, что "мы сможем удивить наших врагов еще много раз".
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