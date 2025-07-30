Шмыгаль об украинской баллистике: Мы очень близки, но больше ничего не могу сказать

В июне президент Зеленский подтверждал, что ведется работа над запуском "Сапсана" в серию

ОТРК "Сапсан" (Иллюстративное фото с 2018 года: Википедия)

Украина "очень близка" к получению на вооружение баллистической ракеты собственного производства, сообщил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль, отказавшись предоставить другие детали. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе британского BBC News.

Журналист отметил, что, на сколько ему известно, на баллистическую программу выделялись "значительные финансы", и спросил, когда украинцы увидят отечественные баллистические ракеты и регулярное их применение по целям в России.

"Президент уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу", – ответил Шмыгаль.

Впервые о том, что украинская баллистика "Сапсан" запускается в серийное производство, в июне в статье для LIGA.net сообщил военный аналитик Валентин Бадрак.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что ведется работа над запуском "Сапсана" в серию. С тех пор официально других деталей об этом вооружении не сообщали.

Украине нужна баллистика, поскольку она менее уязвима для систем противовоздушной обороны РФ, чем крылатые ракеты.