Украинская баллистика. Зеленский: Идет работа над запуском "Сапсана" в серию

Впервые об этом сообщил аналитик Бадрак в статье для LIGA.net

ОТРК "Сапсан" (Иллюстративное фото с 2018 года: Википедия)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ведется работа по запуску серийного производства украинской баллистической ракеты "Сапсан". Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами 13 июня, передает портал Факти ICTV.

"Мне сказали, что могут быть вопросы, потому что появилась информация о "Сапсане". Так вот, ракеты "Сапсан" – это не сегодня, позитивные испытания были гораздо раньше. Сейчас продолжается разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве – я сказать не могу", – сообщил президент.

Накануне на LIGA.net был опубликован большой текст о "Сапсане" авторства Валентина Бадрака, директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Эксперт сообщал, что эта баллистическая ракета прошла успешное боевое испытание в мае 2025 года и запускается в серийное производство.

Также аналитик рассказал, что "Сапсан" во время испытаний в июле 2024 показал скорость в 5,2 маха. Если сравнивать, эта ракета быстрее американских ATACMS и ближе к российским "Искандерам".