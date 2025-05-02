Зеленский о ракетной программе Украины: Задача – максимально ускорить создание баллистики

По словам президента, украинское дальнобойное оружие является "четкой и эффективной гарантией безопасности" для страны

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что задачей украинской ракетной программы является "максимальное ускорение" создания баллистического оружия. Глава государства сделал такое заявление в вечернем обращении по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача – максимально ускорять создание украинской баллистики", – рассказал президент.

По словам Зеленского, украинское дальнобойное оружие является "четкой и эффективной гарантией безопасности" для страны.

Системам противовоздушной обороны сложнее перехватить баллистические ракеты, чем крылатые ракеты или дроны, из-за характеристик такого вооружения (скорость, траектория полета и т.п.).

С 2006 года, с перерывами на годы, Украина разрабатывала оперативно-тактический комплекс "Сапсан", способный запускать баллистику: в 2023 году в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что это вооружение существует и совершенствуется, а россияне пусть "испытывают его действие на себе".

В августе 2024 года Зеленский заявлял, что Украина создала первую баллистическую ракету, которая успешно прошла испытания.

Впоследствии, в своем новогоднем поздравлении, президент заявлял: "[Украина] заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это – наши ракеты". В то же время на видео был показан запуск южнокорейской баллистики Hyunmoo-2A.

Официальных подтверждений, что Украина применяла "Сапсан" против оккупантов, пока нет.