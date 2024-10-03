Украина приблизилась к созданию ракеты дальностью около 700 км – Горбулин, Бадрак

Владимир Горбулин (Фото: Офис президента)

Украина приблизилась к созданию собственной ракеты дальностью поражения около 700 км, а также разрабатывает зенитно-ракетный комплекс дальностью 100 км. Об этом заявили первый вице-президент Национальной академии наук, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в большом тексте для LIGA.net.

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Они добавили: в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что новые образцы ракет были запущены в серийное производство, а за месяц до этого российские ресурсы указывали на существование "глубокой модернизации" украинской противокорабельной ракеты "Нептун" – тогда речь шла о возможном увеличении дальности поражения этого вооружения. 280 км до 400 км.

Кроме этого, 24 августа Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

А уже 27 августа президент сообщил, что Украина создала первую баллистическую ракету, успешно прошла испытания.