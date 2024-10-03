Украина приблизилась к созданию ракеты дальностью около 700 км – Горбулин, Бадрак
Украина приблизилась к созданию собственной ракеты дальностью поражения около 700 км, а также разрабатывает зенитно-ракетный комплекс дальностью 100 км. Об этом заявили первый вице-президент Национальной академии наук, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в большом тексте для LIGA.net.
Они добавили: в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что новые образцы ракет были запущены в серийное производство, а за месяц до этого российские ресурсы указывали на существование "глубокой модернизации" украинской противокорабельной ракеты "Нептун" – тогда речь шла о возможном увеличении дальности поражения этого вооружения. 280 км до 400 км.
Кроме этого, 24 августа Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".
А уже 27 августа президент сообщил, что Украина создала первую баллистическую ракету, успешно прошла испытания.
- В ноябре 2023-го начальник профильного департамента Генштаба сообщил, что украинский оперативно-тактический комплекс "Гром-2" ("Сапсан") существует и совершенствуется, а россияне пусть "испытывают его действие на себе". "Сапсан" – долгострой, создание которого Минобороны обещало реанимировать в 2022-м.
В августе 2024-го глава Минцифры заявлял, что одна "Паляница" стоит дешевле $1 млн. В сентябре стало известно, что Литва выделит более $11 млн на такие ракеты-дроны. В сентябре глава Минстратегпрома сообщил, что сейчас основной задачей для производителя "Паляницы" является масштабирование производства.
- Глава Минобороны Умеров сообщил, что его ведомство разработало ракетную программу Украины – партнеры уже дали устное согласие ее финансировать, в ближайшее время от них будут письменные ответы. Впоследствии чиновник заявил, что Украине ведет переговоры про прямое финансирование, а в конце 2024-го или начале 2025 года появится "много информации" о крупной ракетной программе Украины.