Украинская ракета-дрон "Паляница" дешевле $1 млн за штуку – Федоров
Одна украинская ракета-дрон "Паляница" стоит дешевле $1 млн, сообщили в интервью Associated Press вице-премьер Михаил Федоров и неназванный специалист, участвующий в этом проекте. Глава Минцифры считает, что поскольку РФ не может произвести достаточно систем противовоздушной обороны, это открывает для Украины возможность действовать глубоко в российском тылу.
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Федоров сообщил, что участвует в проектах по разработке украинских ракет с конца 2022 года.
Неназванный специалист, привлеченный к созданию ракеты большой дальности, сообщил СМИ, что это "абсолютно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.
По его словам, это вооружение не является продолжением старого советского проекта, а новая ракета оснащена разгоняющим ее твердотопливным ускорителем, за которым следует реактивный двигатель.
И специалист, и Федоров сообщили изданию, что каждая такая ракета стоит менее $1 млн, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.
"Частный рынок невероятно быстро генерирует решения", – заявил глава Минцифры.
Он анонсировал, что в Украине будут доступны все типы ракет – и если у украинцев будет такое собственное оружие, то они будут чувствовать себя более независимо и уверенно.
По мнению Федорова, огромный размер России также может быть ее уязвимостью: "Невозможно произвести достаточно систем ПВО для защиты столь обширной территории. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага".
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- 24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".
- 25 августа президент показал, как выглядит "Паляница". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.
- Государственный проект UNITED24 объяснял, что Украина должна наносить удары по российским самолетам и аэродромам, чтобы противостоять обстрелам, в частности управляемым авиабомбам. Однако партнеры до сих пор не позволили делать это своим оружием – и поэтому Украина занимается собственными разработками.
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