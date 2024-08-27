Украинская ракета-дрон "Паляница" дешевле $1 млн за штуку – Федоров

Глава Минцифры сообщил, что участвует в проектах по разработке украинских ракет с конца 2022 года

Михаил Федоров (Валентина Полищук / LIGA.net)

Одна украинская ракета-дрон "Паляница" стоит дешевле $1 млн, сообщили в интервью Associated Press вице-премьер Михаил Федоров и неназванный специалист, участвующий в этом проекте. Глава Минцифры считает, что поскольку РФ не может произвести достаточно систем противовоздушной обороны, это открывает для Украины возможность действовать глубоко в российском тылу.

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Федоров сообщил, что участвует в проектах по разработке украинских ракет с конца 2022 года.

Неназванный специалист, привлеченный к созданию ракеты большой дальности, сообщил СМИ, что это "абсолютно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.

По его словам, это вооружение не является продолжением старого советского проекта, а новая ракета оснащена разгоняющим ее твердотопливным ускорителем, за которым следует реактивный двигатель.

И специалист, и Федоров сообщили изданию, что каждая такая ракета стоит менее $1 млн, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

"Частный рынок невероятно быстро генерирует решения", – заявил глава Минцифры.

Он анонсировал, что в Украине будут доступны все типы ракет – и если у украинцев будет такое собственное оружие, то они будут чувствовать себя более независимо и уверенно.

По мнению Федорова, огромный размер России также может быть ее уязвимостью: "Невозможно произвести достаточно систем ПВО для защиты столь обширной территории. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага".

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24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

25 августа президент показал, как выглядит "Паляница". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

Государственный проект UNITED24 объяснял, что Украина должна наносить удары по российским самолетам и аэродромам, чтобы противостоять обстрелам, в частности управляемым авиабомбам. Однако партнеры до сих пор не позволили делать это своим оружием – и поэтому Украина занимается собственными разработками.

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