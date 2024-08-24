"Оружие нового класса". Украина ударила по армии РФ ракетой-дроном "Паляница"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украинские военные 24 августа впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". Об этом на торжествах по случаю Дня независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский.

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"Все более дальнобойно. Именно сегодня произошло первое и успешное применение нашего нового оружия, совершенно нового класса. России будет очень сложно даже выговорить, что именно прилетело. Сложно противодействовать. Но очень легко понять, за что", – сказал он.

Зеленский поблагодарил разработчиков, производителей и военных: "Враг был поражен".