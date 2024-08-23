Ограничения не меняли: Белый дом отреагировал на слухи об ударах HIMARS по Курской области

Джон Кирби (Фото: EPA)

Белый дом не может подтвердить информацию об ударах РСЗО HIMARS по целям в Курской области. Ограничения использования американского вооружения остаются неизменными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Не было никаких изменений в рекомендациях, которые мы давали украинцам по поводу того, где и как они могут использовать американское оружие для самообороны с другой стороны границы", – добавил Кирби.

Он напомнил, что Украине разрешено использовать американское вооружение для ударов за пределами своих границ [с Россией] "для борьбы с непосредственными угрозами".

"Мы все еще ведем переговоры. Сегодня я не могу говорить о каких-либо политических предпочтениях в ту или иную сторону, и уж тем более не могу сказать о каких-то новых политических решениях, которые были приняты", – подчеркнул Кирби.

Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила , что политика Соединенных Штатов позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, который включает Курскую область РФ.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа , почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение . Российские пропагандисты заявляют, что во время операции в Курской области применялись РСЗО HIMARS.