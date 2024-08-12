Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в Курской области – детали

Главком ВСУ Сырский доложил президенту об операции в Курской области на заседании Ставки 12 августа

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в первый раз публично сообщил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об операции в Курской области. Соответствующее видеосообщение он опубликовал в соцсетях.

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"Самое важное – был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия", – заявил Зеленский.

Он поручил министру внутренних дел, другим членам правительства, а также Службе безопасности Украины подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

До этого Украина прямо не сообщала о своей причастности к операции в Курской области. 9 августа Зеленский сообщил, что на Ставке Сырский докладывал об украинских оборонных действиях на направлениях, откуда Россия била по украинской территории, также был анализ активных действий Украины.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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