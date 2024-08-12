Украинские бойцы взяли в плен еще 29 россиян в Курской области – фото от источника

Когда было сделано фото и в каком населенном пункте это произошло – неизвестно

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Украинские бойцы взяли в плен 29 российских оккупантов в Курской области. Фото LIGA.net передали представители неназванного подразделения Вооруженных Сил Украины.

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На снимке видны украинские военнослужащие и пленные россияне, стоящие на коленях. Когда была сделана фотография и в каком населенном пункте это произошло – неизвестно.

Фото: Источник LIGA.net в неназванном подразделении

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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