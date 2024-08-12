Українські бійці взяли у полон ще 29 росіян у Курській області – фото від джерела LIGA.net
Курська область (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Українські бійці взяли у полон 29 російських окупантів у Курській області. Фото LIGA.net передали представники неназваного підрозділу Збройних Сил України.

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На знімку видно українських військовослужбовців та полонених росіян, які стоять на колінах. Коли було зроблено фото та у якому населеному пункті це відбулося – невідомо.
 Фото: Джерело LIGA.net у неназваному підрозділі

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилось відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області. 

  • 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. 
  • У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

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