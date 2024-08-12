Бійці 228 ОШБ скинули російський прапор з адмінбудівлі у Курській області – відео
Бійці 228 окремого штурмового батальйону опублікували відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому вони знімають російський прапор з адміністративної будівлі.
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"Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", – підписали ролик військові.
Відео опублікували 12 серпня, однак невідомо, коли воно було записано. Українські військовослужбовці на ньому одягнені в літню форму.
Дар'їно розташоване приблизно за чотири кілометри від українського кордону.
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