Бійці 228 ОШБ скинули російський прапор з адмінбудівлі у Курській області – відео

Відео не містить ніяких деталей, окрім того, що воно було знято у селі Дар'їно Суджанського району Курської області

Фото: ЕРА/Міноборони РФ

Бійці 228 окремого штурмового батальйону опублікували відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому вони знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

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"Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", – підписали ролик військові.

Відео опублікували 12 серпня, однак невідомо, коли воно було записано. Українські військовослужбовці на ньому одягнені в літню форму.

Дар'їно розташоване приблизно за чотири кілометри від українського кордону.

Мапа: Google

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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