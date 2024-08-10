У Курській, Брянській та Бєлгородській областях запровадили режим КТО

Росіяни стверджують, що оголошення так званого режиму контртерористичної операції насамперед пов'язане з "підвищенням загроз з боку України"

Курська область, Суджа (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У Курській, Брянській та Бєлгородській областях країни-агресора в ніч проти 10 серпня оголосили режим "контртерористичної операції" нібито через підвищення загроз з боку України. Про це повідомили представники місцевої влади та російські пропагандисти.

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"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області введено режим КТО", – написав виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

У Брянській області режим КТО запровадили з вечора 9 серпня. Про проведення цього режиму у Бєлгородській області стало відомо в ніч проти 10 серпня.

Під час проведення так званої контртерористичної операції російські силовики отримують право відключати зв'язок у населення, прослуховувати телефонні розмови та входити в житлові й нежитлові приміщення без дозволу власників.

Крім того, режим дозволяє силовикам проводити огляд людей і транспортних засобів, безперешкодно входити в житлові та інші приміщення, а також вилучати транспортні засоби організацій.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

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