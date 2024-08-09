Сирський доповів Зеленському про активні дії військових та оборону там, звідки били росіяни

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про українські оборонні дії на напрямках, звідки Росія била по українській території, також був аналіз активних дій України. Останні три дні "особливо результативно" поповнюється обмінний фонд, зазначив голова держави.

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На Ставці заслухали доповідь Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках фронту: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганська та Харківська області.

Також головком доповів про українські оборонні дії "на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території", повідомив президент. Він не уточнив, про які саме напрямки йдеться.

У денному зверненні Зеленський додав, що на Ставці "був аналіз і наших активних дій" – також не уточнюючи, що саме він має на увазі.

Також голова держави окремо подякував військовим, які забезпечують поповнення обмінного фонду. За його словами, за три минули доби окупантів беруть у полон "особливо результативно".

Україна офіційно не коментує інформацію про бойові дії у Курській області РФ, перші повідомлення про які з'явилися три дні тому – 6 серпня.

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