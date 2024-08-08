Курська АЕС. Ексречник Генштабу Селезньов: Навряд Україна братиме станцію
Курська АЕС (Фото: Dmitriy 92)

Колишній речник Генерального штабу (2014-2017) Владислав Селезньов вважає, що українська армія навряд намагатиметься брати під контроль Курську атомну електростанцію – через відстань до неї та "абсолютне панування" російської авіації на такій дистанції. Про це офіцер ЗСУ розповів у коментарі для тексту LIGA.net: "У стилі Сирського. Що відбувається у Курській області і як далеко зайшли ЗСУ".

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"Я стою на тому, що навряд чи наша армія буде намагатися брати під контроль Курську АЕС. По-перше, 90 кілометрів. По-друге, абсолютне панування російської авіації на таких відстанях не дозволить нам забезпечити сталу логістику і розвиток успіху дій армії на території Курської області", – заявив він.

Він вважає, що українські війська наразі фактично окопуються на нових рубежах та позиціях та створюють інженерні фортифікації.

На його думку, в таких умовах захисники "певний час" зможуть вести оборонні дії.

"Але, знову ж таки, хто може гарантувати, що на інших ділянках російсько-українського прикордоння не станеться така ж прикрість для російських окупантів?" – підсумував Селезньов.

Україна офіційно не коментує події у російському прикордонні. 

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