"Україна не попереджала США". Держдеп відреагував на ситуацію в Курській області Росії

Міллер зауважив, що США не змінили політику щодо застосування американської зброї для ударів по РФ

Прапори США і України (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, але Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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"Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції. Я надам їм можливість говорити про те, що там є: які операції [вони] ведуть і які у них цілі", – сказав Міллер.

Він підтвердив, що США не отримували попереджень щодо можливих операцій на російській території, додавши, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного".

"Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення", – наголосив Міллер.

На запитання журналіста, чи порушують дії нібито українських сил у Курську заборону США на удари американською зброєю по території Росії, Міллер відповів, що позиція Вашингтона не змінилась.

"Нічого в нашій політиці не змінилось, і тими діями, які вони зараз вживають, вони нашу політику не порушують", – зазначив речник Держдепу.

6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. 7 серпня російський диктатор Володимир Путін провів наради щодо ситуації в регіоні.

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів, що російські війська нібито "зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку" й пообіцяв вийти на державний кордон.

6 серпня росіяни заявили про нібито українську атаку на Курську область РФ, що межує із Сумською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області.

Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

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