"Украина не предупреждала США". Госдеп отреагировал на ситуацию в Курской области России

Миллер отметил, что США не изменили политику по применению американского оружия для ударов по РФ

Флаги США и Украины (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты контактируют с Украиной по поводу событий в Курской области России, но Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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"Мы общаемся с украинцами по поводу этой конкретной операции. Я предоставлю им возможность говорить о том, что там есть: какие операции [они] ведут и какие у них цели", — сказал Миллер.

Он подтвердил, что США не получали предупреждений о возможных операциях на российской территории, добавив, что "в том, что Украина не сообщает нам свою точную тактику перед ее воплощением, нет ничего необычного".

"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, то иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения", – подчеркнул Миллер.

На вопрос журналиста, не нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории России, Миллер ответил, что позиция Вашингтона не изменилась.

"Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают", — отметил представитель Госдепа.

6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. 7 августа российский диктатор Владимир Путин провел совещания по ситуации в регионе.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил, что российские войска якобы "остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении" и пообещал выйти на государственную границу.

6 августа россияне заявили о якобы украинской атаке на Курскую область РФ, граничащую с Сумской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области.

Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

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