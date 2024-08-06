В Росії заявили про атаку на Курську область та поранених у Суджі – фото, відео

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 6 серпня Росія скаржилася на сильні вибухи у кількох містах Курської області. Місцева влада заявляла про роботу ППО через атаку безпілотників, а також про падіння уламків у Суджі. Про це заявив виконувач обов'язків губернатора області Олексій Смирнов.

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Смирнов звинуватив Україну в атаці та заявив, що у Суджі внаслідок нічних подій поранень зазнали п'ятеро осіб, а також сильно пошкоджено кілька житлових будинків.

Суджа (Фото: Telegram Олексія Смирнова)

Суджа (Фото: Telegram Олексія Смирнова)

Суджа (Фото: Telegram Олексія Смирнова)

У курських каналах публікували кадри із вибухами у деяких містах у різних районах.

Вже вранці виконувач обов'язки губернатора регіону заявив, що у Курській області нібито було збито силами ППО вже 26 безпілотників.

Вибухи у Курській області лунають майже щодня з середини липня 2024 року.

Сили оборони здійснювали атаки на телевежу, завод низьковольтної апаратури, кілька нафтобаз та електропідстанцій.

31 липня Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів біля міста Курськ.

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