Сили оборони вночі уразили військовий склад окупантів під Курськом – фото, відео
Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів біля міста Курськ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України.
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"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ, Російська Федерація. Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – йдеться у повідомленні.
Атака здійснювалася підрозділами зі складу сил та засобів ВМС ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Деталі щодо ураження уточнюються.
- Вибухи у Курській області лунають майже щодня з середини липня 2024 року.
- Сили оборони здійснювали атаки на телевежу, завод низьковольтної апаратури, кілька нафтобаз та електропідстанцій.
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