Силы обороны ночью поразили военный склад оккупантов под Курском – фото, видео

Атака осуществлялась подразделениями из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны

Взрыв (Иллюстративное фото: ресурсы российских оккупантов)

Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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"Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск, Российская Федерация. Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", – говорится в сообщении.

Атака осуществлялась подразделениями из состава сил и средств ВМС ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Детали касательно поражения уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.

Силы обороны совершали атаки на телебашню, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.

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