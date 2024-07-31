Силы обороны ночью поразили военный склад оккупантов под Курском – фото, видео
Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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"Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск, Российская Федерация. Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", – говорится в сообщении.
Атака осуществлялась подразделениями из состава сил и средств ВМС ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Детали касательно поражения уточняются.
- Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.
- Силы обороны совершали атаки на телебашню, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.
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