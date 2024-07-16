В Курской области РФ после атаки дрона горит завод низковольтной аппаратуры

По информации местных властей, из работников якобы никто не пострадал

Пожар на заводе (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 16 июля в Курской области России после атаки беспилотника возник пожар на заводе низковольтной аппаратуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов и обнародовал фото. Соответствующие видео публикуют местные паблики.

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По данным Смирнова, дрон якобы атаковал предприятие в поселке Коренево. В результате начался пожар.

Смирнов отметил, что из работников якобы никто не пострадал. Пожар в одном из технологических цехов ликвидируют спасатели из двух районов.

Telegram-канал ASTRA пишет, что площадь пожара составляет более 400 квадратных метров.

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Осторожно, на видео ненормативная лексика.

СПРАВКА Кореневский завод выпускает распределительную и регулирующую аппаратуру низкого напряжения. Это один из самых больших российских производителей распределительного электрооборудования. Изделия предприятия широко используются в промышленности и энергетическом комплексе России.

14 июля в Курской области загорелась телевизионная башня, оккупанты заявили об "атаке украинских дронов".

В ночь на 15 июля Брянскую область России и временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Оккупанты заявили, что якобы отбили атаки.

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