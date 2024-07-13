Нефтебазу в Ростовской области ночью атаковали дроны СБУ – источник
Ночной пожар на нефтебазе в Ростовской области является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В ночь на 13 июля дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу, на территории которой хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12 500 кубометров.
Утром пропагандисты РФ сообщали о взрывах и масштабном пожаре на нефтебазе в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев не скрывал, что это произошло в результате атаки беспилотников.
"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", – заявил собеседник.
- Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России в начале 2024 года, после чего РФ активизировала удары по энергосистеме, уничтожив 9,2 ГВт генерации в Украине.
- Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки могут иметь побочный эффект на мировые энергетические рынки. Международное энергетическое агентство тоже поддержало позицию США по ударам по российским НПЗ.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов признал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам может и не преломят ход войны, но в конце концов должны повлиять на военную составляющую захватчиков.
Читайте также: СБУ и ГУР атаковали аэродром, нефтебазу и подстанцию в трех областях РФ – источник