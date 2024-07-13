Нефтебазу в Ростовской области ночью атаковали дроны СБУ – источник

Взрыв на нефтебазе (Иллюстративное фото: ЭРА)

Ночной пожар на нефтебазе в Ростовской области является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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В ночь на 13 июля дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу, на территории которой хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12 500 кубометров.

Утром пропагандисты РФ сообщали о взрывах и масштабном пожаре на нефтебазе в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев не скрывал, что это произошло в результате атаки беспилотников.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", – заявил собеседник.

Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России в начале 2024 года, после чего РФ активизировала удары по энергосистеме, уничтожив 9,2 ГВт генерации в Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что украинские атаки могут иметь побочный эффект на мировые энергетические рынки. Международное энергетическое агентство тоже поддержало позицию США по ударам по российским НПЗ.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов признал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам может и не преломят ход войны, но в конце концов должны повлиять на военную составляющую захватчиков.

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