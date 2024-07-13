Нефтебазу в Ростовской области ночью атаковали дроны СБУ – источник
Взрыв на нефтебазе (Иллюстративное фото: ЭРА)

Ночной пожар на нефтебазе в Ростовской области является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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В ночь на 13 июля дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу, на территории которой хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12 500 кубометров.

Утром пропагандисты РФ сообщали о взрывах и масштабном пожаре на нефтебазе в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев не скрывал, что это произошло в результате атаки беспилотников.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", – заявил собеседник.

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