Нафтобазу в Ростовській області вночі атакували дрони СБУ – джерело
Вибух на нафтобазі (Ілюстративне фото: ЕРА)

Нічна пожежа на нафтобазі у Ростовській області є спецоперацією Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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В ніч проти 13 липня дрони СБУ атакували російську нафтобазу, на території якої зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12 500 кубометрів.

Вранці пропагандисти РФ повідомляли про вибухи та масштабну пожежу на нафтобазі у Ростовській області. Губернатор Василь Голубєв не приховував, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтоперероблення та доходи Росії. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", – заявив співрозмовник.

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