Нафтобазу в Ростовській області вночі атакували дрони СБУ – джерело

Вибух на нафтобазі (Ілюстративне фото: ЕРА)

Нічна пожежа на нафтобазі у Ростовській області є спецоперацією Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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В ніч проти 13 липня дрони СБУ атакували російську нафтобазу, на території якої зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12 500 кубометрів.

Вранці пропагандисти РФ повідомляли про вибухи та масштабну пожежу на нафтобазі у Ростовській області. Губернатор Василь Голубєв не приховував, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтоперероблення та доходи Росії. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", – заявив співрозмовник.

Україна почала завдавати ударів по нафтопереробних заводах у Росії на початку 2024 року, після чого РФ активізувала удари по енергосистемі, знищивши 9,2 ГВт генерації в Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що українські атаки "можуть мати побічний ефект" на світові енергетичні ринки. Міжнародне енергетичне агентство теж підтримало позицію США щодо ударів по російських НПЗ.

Начальник воєнної розвідки Кирило Буданов визнав, що атаки по російських нафтопереробних заводах, може, і не переломлять перебіг війни, але врешті-решт мають вплинути на військову складову загарбників.

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