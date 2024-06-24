Буданов: Удари по НПЗ можуть не переломити перебіг війни, але вплинути на військову складову
Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Начальник воєнної розвідки Кирило Буданов визнав, що атаки по російських нафтопереробних заводах можуть не переломити перебіг війни, але можуть врешті-решт вплинути на військову складову загарбників. Про це він заявив в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

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Буданов визнав, що атаки по російських НПЗ можуть не переломити перебіг війни.

Проте він вважає: такі удари можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів, а своєю чергою це вплине на військовий компонент РФ.

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Також ГУР оголосило, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 кілометрів на морі справедливою для її надводних дронів Magura.

На суші, як повідомляв співрозмовник LIGA.net у розвідці, наприкінці травня безпілотник ГУР атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ – за 1800 км від кордону.

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