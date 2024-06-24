Буданов: Удари по НПЗ можуть не переломити перебіг війни, але вплинути на військову складову
Начальник воєнної розвідки Кирило Буданов визнав, що атаки по російських нафтопереробних заводах можуть не переломити перебіг війни, але можуть врешті-решт вплинути на військову складову загарбників. Про це він заявив в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.
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Буданов визнав, що атаки по російських НПЗ можуть не переломити перебіг війни.
Проте він вважає: такі удари можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів, а своєю чергою це вплине на військовий компонент РФ.
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Також ГУР оголосило, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 кілометрів на морі справедливою для її надводних дронів Magura.
На суші, як повідомляв співрозмовник LIGA.net у розвідці, наприкінці травня безпілотник ГУР атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ – за 1800 км від кордону.
- Впродовж останніх місяців Сили оборони завдають ударів по російському нафтопромисловому комплексу. У квітні анонімний посадовець НАТО заявив Reuters, що удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.
- 17 червня співрозмовник LIGA.net у Силах оборони повідомив, що дрони-камікадзе ГУР атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії.
- 18 червня співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники СБУ атакували нафтобази у російській Ростовській області.
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