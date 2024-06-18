Нічні атаки на російські нафтобази під Ростовом є спецоперацією СБУ — джерело

Зранку російські пропагандистські Telegram-канали писали про дроновий удар по нафтобазах у місті Азов Ростовської області

Займання нафтобази у РФ (Ілюстративне фото)

В ніч проти 18 червня безпілотники Служби безпеки України атакували нафтобази у російській Ростовській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зранку російські пропагандистські Telegram-канали писали про дроновий удар по нафтобазах у місті Азов Ростовської області.

Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали, нагадав співрозмовник. За його словами, дві нафтобази — "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, — опинилися під атакою дронів СБУ.

Для гасіння резервуара з паливом ворог залучив до 200 пожежників, палало близько 3200 кубометрів.

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух у районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресора опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

Дивіться також: З'явилися супутникові знімки наслідків ударів України по порту "Кавказ" у Криму