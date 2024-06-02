У російському місті Ухта за 1800 км від України горить НПЗ "Лукойл", є жертви – фото

За версією російської пропаганди, сталася розгерметизація в резервуарному парку "Лукойл-Ухтанафтопереробка"

Фото: МНС РФ

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух в районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресора опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

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За даними місцевих Telegram-каналів, перед займанням було чути кілька вибухів. Двоє росіян загинули від отруєння газом та опіків, ще троє дістали поранення внаслідок інциденту, стверджують російські надзвичайники.

За версією російської пропаганди, сталася розгерметизація в резервуарному парку "Лукойл-Ухтанафтопереробка". До кордону з Україною звідси близько 1800 км.

Фото: Telegram-канали росіян

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області Росії.

У ніч проти 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували російський Волгоградський нафтопереробний завод.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

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