Вдарили по порту, НПЗ та електропідстанції: СБУ та розвідка масштабно атакували об'єкти РФ – джерело

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

У ніч проти 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки та Служби безпеки України була уражена низка російських воєнних об’єктів у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах.

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За даними співрозмовника, ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту Росії у місцях їх базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську. Водночас внаслідок роботи протиповітряної оборони та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об’єкти.

За інформацією ворожих інфоресурсів, військову інфраструктуру агресора 17 травня атакувала понад сотня безпілотників. Усі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва, зазначив співрозмовник.

За даними співрозмовника видання, наслідки нічних ударів такі:

→ у Севастопольській бухті прилетіло також по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії.

→ у морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.

→ дрони СБУ вже вдруге цього року "завітали" на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

Як повідомляли місцеві мешканці, під час атаки безпілотних апаратів вибухи пролунали на території порту, нафтобази та мазутного терміналу в Новоросійську.

Також повідомляється про припинення роботи електропідстанції в тимчасово окупованому Севастополі та точкові відключення електропостачання.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування ЧФ РФ росіяни можуть забути", – додав співрозмовник.

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У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.

У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.

У ніч проти 13 травня дрони СБУ уразили електропідстанцію у Липецькій області й нафтобазу в Бєлгородській області.

15 травня українські безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області.

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