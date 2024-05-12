Дрони української розвідки атакували три об'єкти в Росії, серед них – НПЗ у Волгограді

Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони і розвідки

Волгоградський НПЗ (Фото: пресслужба)

В ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії. Про це LIGA.net заявив співрозмовник у Силах оборони і розвідки.

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Атаки зазнали "Калуганєфтєпродукт", Новолипецький металургійний комбінат та Волгоградський нафтопереробний завод.

Співрозмовник заявив, що цілі було уражено з використанням безпілотників українського виробництва.

За даними пропагандистів, вибухи у Волгоградській області прогриміли близько 02:30 за місцевим часом. До цього повідомлялося про "характерний звук безпілотника, що пролітає містом". У Калузькій та Липецькій областях було оголошено повітряну тривогу, проте щодо будь-яких влучань росіяни не повідомляли.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області Росії.

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