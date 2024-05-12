Російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що в ніч проти 12 травня безпілотники атакували Волгоградську область, унаслідок чого виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Красноармійському районі.

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За даними пропагандистів, вибухи прогриміли близько 02:30 за місцевим часом. До цього повідомлялося про "характерний звук безпілотника, що пролітає містом".

Місцева влада стверджує, що дрони були нібито пригнічені системами радіоелектронної боротьби, після чого їхні уламки впали на території НПЗ і виникла пожежа, яку "оперативно загасили". Водночас місцеві Telegram-канали опублікують відео з масштабним загорянням об'єкта – той горить і зараз.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області Росії.

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