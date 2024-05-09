Дрони СБУ вночі атакували дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї – джерело

Раніше росіяни повідомляли про пожежу на нафтозаводі під Анапою та публікували відео

Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї (Фото: Слов'янськ Еко)

У ніч проти 9 травня дрони Служби безпеки України вразили дві перевалочні нафтобази в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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Як зазначив співрозмовник, нічна атака безпілотників СБУ на російські НПЗ була успішною.

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки перебувають неподалік півострова, зауважив він.

Вибухи у Краснодарському краї лунали близько 02:00 та тривали до 03:00. Згодом місцевий оперативний штаб підтвердив атаку безпілотників.

Росіяни заявили, що було нібито придушено близько шести дронів, проте кілька з них впали на території нафтобази. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки дронів нібито загинула одна людина.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

У ніч проти 27 квітня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що удар був операцією СБУ.

у Силах оборони заявив, що удар був операцією СБУ. У ніч проти 1 травня БпЛА вразили Рязанський нафтопереробний завод. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони повідомив, що атака була операцією ГУР.

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