Дрони СБУ вночі атакували російські НПЗ та аеродром: там були десятки літаків – джерело

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу, зазначив співрозмовник LIGA.net

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

У ніч проти 27 квітня Служба безпеки України влаштувала масовану атаку безпілотників на військовий аеродром та два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у спецслужбах.

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За даними співрозмовника видання, вдалося атакувати військовий аеродром "Кущевск", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії. Це була спільна спецоперація СБУ та Сил оборони.

На атакованому аеродромі, за даними співрозмовника, розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби РЕБ. А на Ільському та Слов’янському НПЗ дрони цілилися по ректифікаційних та атмосферних колонах. Це ключові технологічні об‘єкти заводів.

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", – зазначив співрозмовник видання.

Обережно, у відео міститься ненормативна лексика.

Зранку 27 квітня Міноборони РФ заявило, що над територією Краснодарського краю вночі нібито знищили 66 українських дронів й ще два — над Кримським півостровом.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджував, що українські дрони намагалися атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури. Telegram-канал Astra з посиланням на джерела писало, що внаслідок атаки на військовий аеродром на Кубані пошкоджені літаки.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть ГУР.

У ніч проти 20 квітня СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.

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