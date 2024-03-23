У Самарі горів черговий НПЗ. ГУР: Інцидент був, цей об'єкт використовується у військових цілях

Цієї ночі на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфть", лунали вибухи

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент". Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

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"Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був.Зокрема, цей об'єкт використовується у військових цілях", – сказав він.

Цієї ночі на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфть", лунали вибухи, а потім спалахнула потужна пожежа. У мережі також писали, що НПЗ нібито атакували дрони.

Ударні дрони Служби безпеки України у ніч проти 16 березня атакували три нафтопереробні заводи у Самарській області, зокрема Куйбишевський, Сизранський, Новокуйбишевський. Зазначається, що загалом ці три заводи переробляють за рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% усього перероблення Росії.