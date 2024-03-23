У Самарі горів черговий НПЗ. ГУР: Інцидент був, цей об'єкт використовується у військових цілях
У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент". Про це він повідомив у ефірі телемарафону.
"Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був.Зокрема, цей об'єкт використовується у військових цілях", – сказав він.
Цієї ночі на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфть", лунали вибухи, а потім спалахнула потужна пожежа. У мережі також писали, що НПЗ нібито атакували дрони.
Ударні дрони Служби безпеки України у ніч проти 16 березня атакували три нафтопереробні заводи у Самарській області, зокрема Куйбишевський, Сизранський, Новокуйбишевський. Зазначається, що загалом ці три заводи переробляють за рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% усього перероблення Росії.
Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та інших країн.
Завод є одним з основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ. Проєктна потужність підприємства – 8,3 млн тонн нафти.
- 12 березня внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільша шкода була завдана Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.