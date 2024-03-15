У Калузькій області Росії в ніч проти 15 березня безпілотник вдарив по нафтопереробному заводу. Відповідне відео публікують українські канали, що висвітлюють війну.

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На записі можна побачити приліт дрона по підприємству та подальше займання.

Губернатор регіону Владислав Шапша вранці заявив, що протиповітряна оборона окупантів нібито збила чотири БпЛА.

Він сказав, що "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що удар був операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Йдеться про ТОВ "Перший завод" у селищі Полотняний Завод – найбільший нафтопереробний завод у Калузькій області. Розташований неподалік Москви. Основний комплекс з переробки вуглеводневої сировини – установка АВБТ-101 потужністю 1,2 млн тонн на рік.

Увага. На відео є лайка.

Протягом 12-13 березня безпілотники атакували російські нафтопереробні підприємства в Рязанській, Ростовській та Нижньогородській областях, ці заводи становлять близько 12% потужностей РФ з перероблювання нафти.

Атаки були спрямовані на нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойлу в Нижньогородській області.