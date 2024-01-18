Нічні вибухи під Петербургом. Дрони ГУР атакували нафтовий термінал росіян, є влучання

За словами співрозмовника, атака здійснювалася за допомогою "сучасних українських засобів"

Санкт-Петербург (Ілюстративне фото)

В ніч проти 18 січня українські безпілотники атакували Ленінградську область, влучивши у нафтовий термінал. Про це LIGA.net заявив співрозмовник в українських спецслужбах.

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За його словами, відомо про влучання по цілях.

Зранку низка російських Telegram-каналів заявили про нібито збиття безпілотника під Москвою та перехоплення ще одного під Санкт-Петербургом.

Росіяни стверджували, що дрон, який "намагався атакувати" нафтобазу у Ленінградській області, ніс на собі близько 3 кг вибухівки. Уламки, додали росіяни, були виявлені на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

Співрозмовник уточнив, що атака була здійснена за допомогою "сучасних українських засобів". Наслідки уточнюються.

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" особа серед російських окупантів.

У ніч проти 16 січня в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку.

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