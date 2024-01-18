У Росії заявили про нічну атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Також вибухи лунали у прикордонному Бєлгороді. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Окупанти заявили, що один дрон був збитий під Москвою, а другий перехоплений під Санкт-Петербургом.

Пропагандисти написали, що безпілотник нібито намагався атакувати нафтовий термінал у Пітері та ніс на собі близько 3 кг вибухівки.

Уламки були виявлені на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал". Ворог пише про БпЛА літакового типу з розмахом крил у 6 м та поршневим двигуном.

Під ранок у Бєлгороді працювала російська протиповітряна оборона (на відео), представник Москви в регіоні заявив про ракетну тривогу.

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" людина серед російських окупантів.

У ніч на 16 січня в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку.

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