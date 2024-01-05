Рейд ГУР під Бєлгород. Буданов заявив про важке поранення "досить знакової" особи РФ
Під час рейду українських сил у Бєлгородській області бійці замінували єдину дорогу, якою пересувалися росіяни на зазначеній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт, було також важко поранено "досить знакову" особу серед російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Що такого цікавого можу сказати: не розкриваючи подробиць, один із дуже важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж [окупанти] запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву", – розповів начальник ГУР.
Буданов назвав рейд "звичайною операцією", адже між Україною і РФ триває відкрита війна, тож "немає чому дивуватись".
"Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що зрештою і відбувається", – сказав начальник ГУР.
Вдень 5 січня у ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.
- 1 січня у ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії унаслідок ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.