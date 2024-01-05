Рейд ГУР под Белгородом. Буданов заявил о тяжелом ранении "достаточно знакового" лица РФ

Во время рейда бойцов ГУР одно из "достаточно знаковых" лиц РФ получило тяжелое ранение, оккупанты сразу запросили вертолет для эвакуации в Москву

Кирилл Буданов (Фото - LIGA.net)

Во время рейда украинских сил в Белгородской области бойцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались россияне на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт, был также тяжело ранен "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что такого интересного могу сказать: не раскрывая подробностей, один из очень тяжелораненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же [оккупанты] запросили вертолет для его эвакуации прямо на Москву", – рассказал начальник ГУР.

Буданов назвал рейд "обычной операцией", так как между Украиной и РФ продолжается открытая война, поэтому "нечему удивляться".

"Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получит ее и у себя, что в конце концов и происходит", – сказал начальник ГУР.

Днем 5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.