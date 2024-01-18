В России заявили о ночной атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области. Также взрывы звучали в приграничном Белгороде. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Оккупанты заявили, что один дрон был сбит в под Москвой, а второй перехвачен под Санкт-Петербургом.

Пропагандисты написали, что беспилотник якобы пытался атаковать нефтяной терминал в Питере и нес на себе около 3 кг взрывчатки.

Обломки были обнаружены на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Враг пишет о БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в 6 м и поршневым двигателем.

Под утро в Белгороде работала российская противовоздушная оборона (на видео), представитель Москвы в регионе заявил о ракетной тревоге.

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позднее начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке.

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