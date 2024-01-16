В Воронеже ночью работала ПВО. Обломки дрона залетели в квартиру, начался пожар – видео

Также громко было в Белгородской области

Фото: соцсети

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке. По данным российских Telegram-каналов, обломки одного из беспилотников попали по квартире многоэтажки в Воронеже, в результате чего пострадал ребенок.

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Минобороны врага заявило, что ПВО якобы уничтожило пять и перехватило три беспилотника над Воронежской областью, и еще четыре – над Белгородской.

Один из сбитых БПЛА, как утверждают российские ресурсы, попал в квартиру жилого дома в Воронеже и устроил пожар, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

Telegram-каналы врага предполагают, что беспилотники направлялись к военному аэродрому, который находится вблизи поврежденного дома.

Фото: соцсети

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