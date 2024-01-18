Ночные взрывы под Петербургом. Дроны ГУР атаковали нефтебазу россиян, есть попадания

По словам собеседника, атака осуществлялась с помощью "современных украинских средств"

Санкт-Петербург (Иллюстративное фото)

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, попав в нефтяной терминал. Об этом LIGA.net заявил источник в украинских спецслужбах.

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По его словам, известно о попадании по целям.

Утром ряд российских Telegram-каналов заявили о якобы сбитом беспилотнике под Москвой и перехвате еще одного под Санкт-Петербургом.

Россияне утверждали, что дрон, который "пытался атаковать" нефтебазу в Ленинградской области, нес на себе около 3 кг взрывчатки. Обломки, добавили россияне, были обнаружены на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Собеседник уточнил, что атака была осуществлена с помощью "современных украинских средств". Последствия уточняются.

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позже начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке.

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