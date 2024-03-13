Атаки дронів за два дні торкнулися 12% нафтопереробних потужностей Росії – Bloomberg

За останні два дні безпілотники атакували нафтопереробні підприємства в трьох регіонах Росії

Рязанський НПЗ (Ілюстративне фото російських ЗМІ)

Протягом 12-13 березня безпілотники атакували російські нафтопереробні підприємства в Рязанській, Ростовській та Нижньогородській областях – ці заводи становлять близько 12% потужностей РФ із перероблювання нафти. Про це пише видання Bloomberg.

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Атак зазнали нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойла в Нижньогородській області.

Ці три об’єкти, які за останні два дні обстріляли безпілотники, як зазначає Bloomberg, становлять близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.

За інформацією видання, атаки, здійснені на російські НПЗ у лютому, вразили майже п’яту частину потужностей країни з перероблювання сирої нафти, але на початку березня галузь відновилася. Нові удари спричинили зупинку деяких підприємств.

Зокрема, рязанський НПЗ, атакований 12 березня, має потужність 17,1 млн тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Підприємство є основним постачальником моторного пального для столичних регіонів держави-агресора. Заводу довелося зупинити дві установки первинного перероблювання нафти, повідомили в Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, знайомих із ситуацією.

13 березня дрони здійснили наліт на Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії. За інформацією місцевої влади, підприємство призупинило роботу. Даний об’єкт, як зазначає Bloomberg, має потужність 5,6 млн тонн на рік, або близько 112 000 барелів на день.

Інфографіка Bloomberg

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

У ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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