У Бєлгороді дрон вдарив по міській адміністрації – відео моменту влучання та фото
У Бєлгороді удар безпілотника пошкодив будівлю міської адміністрації, там вибиті вікна й двері, поранені російські чиновники. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, опублікувавши відповідні фото.
Росіяни стверджують, що дрон атакував центр Бєлгорода, відбувся гучний вибух.
За словами Гладкова, одна працівниця адміністрації нібито зазнала осколкових поранень, друга — контузії.
Фасад адміністрації посічено уламками, на землі лежать залишки вікон та дверей.
Пропагандистські Telegram-канали ворога опублікували відео моменту влучання безпілотника. У ролику чути звуки автоматної черги, імовірно, безпілотник хотіли збити.
На останніх кадрах видно, як БпЛА стрімко падає та влучає у будівлю Бєлгородської міської адміністрації.
- 11 березня у низці російських міст лунають вибухи, місцева влада заявляє про нібито роботу протиповітряної оборони. Telegram-канали ворога публікують відео з Санкт-Петербурга, стверджуючи, що горить місцева теплоелектростанція.
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