У Бєлгороді удар безпілотника пошкодив будівлю міської адміністрації, там вибиті вікна й двері, поранені російські чиновники. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, опублікувавши відповідні фото.

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Росіяни стверджують, що дрон атакував центр Бєлгорода, відбувся гучний вибух.

За словами Гладкова, одна працівниця адміністрації нібито зазнала осколкових поранень, друга — контузії.

Фасад адміністрації посічено уламками, на землі лежать залишки вікон та дверей.

Пропагандистські Telegram-канали ворога опублікували відео моменту влучання безпілотника. У ролику чути звуки автоматної черги, імовірно, безпілотник хотіли збити.

На останніх кадрах видно, як БпЛА стрімко падає та влучає у будівлю Бєлгородської міської адміністрації.

Фото: В'ячеслав Гладков

11 березня у низці російських міст лунають вибухи, місцева влада заявляє про нібито роботу протиповітряної оборони. Telegram-канали ворога публікують відео з Санкт-Петербурга, стверджуючи, що горить місцева теплоелектростанція.

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